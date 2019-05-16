2019-05-16T10:47:50+03:00
Общество

В ближайшие несколько дней в Якутске ожидаются дожди

Дождливая погода сохранится до понедельника
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В ближайшие несколько дней в Якутске прогнозируются дожди и облачная погода.

Сегодня ночью температура воздуха в столице республики составит +6+8 градусов.

В пятницу и субботу синоптики обещают дождливую и облачную погоду и до +16 тепла. В воскресенье днём будет +12 градусов, ночью — до +3.

Дожди завершатся к понедельнику, а уже в среду днём потеплеет до +19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24