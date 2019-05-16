В ближайшие несколько дней в Якутске ожидаются дожди
Дождливая погода сохранится до понедельника
-Фото: ЯСИА
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В ближайшие несколько дней в Якутске прогнозируются дожди и облачная погода.
Сегодня ночью температура воздуха в столице республики составит +6+8 градусов.
В пятницу и субботу синоптики обещают дождливую и облачную погоду и до +16 тепла. В воскресенье днём будет +12 градусов, ночью — до +3.
Дожди завершатся к понедельнику, а уже в среду днём потеплеет до +19.
ИСТОЧНИК KP.RU