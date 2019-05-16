В ближайшие несколько дней в Якутске ожидаются дожди

16 Май 10:47 2019-05-16T10:47:50+03:00

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В ближайшие несколько дней в Якутске прогнозируются дожди и облачная погода.

Сегодня ночью температура воздуха в столице республики составит +6+8 градусов.

В пятницу и субботу синоптики обещают дождливую и облачную погоду и до +16 тепла. В воскресенье днём будет +12 градусов, ночью — до +3.

Дожди завершатся к понедельнику, а уже в среду днём потеплеет до +19.

ИСТОЧНИК KP.RU