В Якутии 24 женщины привлечены к ответственности за занятие проституцией
Большинство из них – в столице республики
В некоторых случаях дамы не скрывали, что оказывают интимные услуги за деньги.Фото: Архив "КП"
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В Якутии участковые уполномоченные полиции привлекли к ответственности за занятие проституцией 24 женщины. Как сообщает пресс-служба МВД республики, возраст «жриц любви» - от 22 до 55 лет.
23 женщины были выявлены в Якутске и одна в Алдане. В некоторых случаях дамы не скрывали, что оказывают интимные услуги за деньги.
Некоторые из них ранее уже были привлечены к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU