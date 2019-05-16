В Якутии 24 женщины привлечены к ответственности за занятие проституцией

16 Май 10:26 2019-05-16T10:26:41+03:00

В некоторых случаях дамы не скрывали, что оказывают интимные услуги за деньги. Фото: Архив "КП"

Большинство из них – в столице республики

Изменить размер текста: A A

В Якутии участковые уполномоченные полиции привлекли к ответственности за занятие проституцией 24 женщины. Как сообщает пресс-служба МВД республики, возраст «жриц любви» - от 22 до 55 лет.

23 женщины были выявлены в Якутске и одна в Алдане. В некоторых случаях дамы не скрывали, что оказывают интимные услуги за деньги.

Некоторые из них ранее уже были привлечены к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU