16 Май 08:12 2019-05-16T08:12:11+03:00

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В Якутске задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья в подъезде собственного дома. Инцидент произошел в ночь на 16 мая в одном из домов на улице Кулаковского.

Как выяснилось, среди ночи 40-летний мужчина вернулся с гулянки вместе с друзьями. Пьяная компания приехала на такси, но платить за проезд они отказались. Шумная компания попыталась скрыться, но таксист последовал за ними в подъезд, где конфликт продолжился.

Решив поставить точку в споре, хозяин квартиры вынес из дома гладкоствольное ружье и выстрелил. Пуля попала в дверь соседей. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU