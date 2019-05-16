В Якутске задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья в подъезде
В Якутске задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья в подъезде собственного дома. Инцидент произошел в ночь на 16 мая в одном из домов на улице Кулаковского.
Как выяснилось, среди ночи 40-летний мужчина вернулся с гулянки вместе с друзьями. Пьяная компания приехала на такси, но платить за проезд они отказались. Шумная компания попыталась скрыться, но таксист последовал за ними в подъезд, где конфликт продолжился.
Решив поставить точку в споре, хозяин квартиры вынес из дома гладкоствольное ружье и выстрелил. Пуля попала в дверь соседей. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU