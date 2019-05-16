О будущем якутской Арктики – в прямом эфире
Замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев примет участие в передаче «Прямой разговор». Передача выйдет в эфир 18 мая в 08:40 на ГТРК «Саха» (Россия-1).
Михаил Погодаев расскажет о развитии арктической территории, что даст жителям Арктики реализация указа президента страны Владимира Путина о расширении арктической зоны РФ за счет восьми районов Якутии; чем сегодня Арктика привлекает недропользователей и инвесторов; какие решения принимаются по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья, строительству дорог, развитию здравоохранения и образования; какие вопросы будут обсуждаться на первой региональной научно-практической конференции «Арктический вектор».
Свои вопросы телезрители могут задать, позвонив в студию по номеру телефона: (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, будут переданы участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU