В Якутии будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей

16 Май 05:57 2019-05-16T05:57:50+03:00

Строительство учебно-лабораторного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест ведется в Октёмском наслеге Хангаласского района. Фото: ЯСИА

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В 2020 году в самом крупном регионе России будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей в сферах культуры, искусства и спорта. Такое решение принял глава Якутии Айсен Николаев.

Открыть учреждение планируется на базе Малой академии наук республики. Строительство учебно-лабораторного корпуса на 150 мест с интернатом на 100 мест ведется в Октёмском наслеге Хангаласского района.

- Система поддержки и выявления талантов должна быть создана с учетом нашей огромной территории, где населенные пункты находятся далеко друг от друга. В нашей сельской и арктической глубинке много от природы одаренных детей. Благодаря будущему центру мы сможем выявлять выдающиеся способности и высокую мотивацию у детей из всех уголков республики, развивать таланты каждого ребенка, – отметил Айсен Николаев.

В республике поставлена задача к 2024 году создать научно-образовательный центр международного уровня для работы с талантливыми детьми и молодёжью с охватом не менее 10 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU