В Якутии произошло 4-балльное землетрясение

16 Май 05:51 2019-05-16T05:51:05+03:00

Жертв и разрушений нет.

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В Якутии произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Колебание земной коры магнитудой 4 балла по шкале MSK приборы зарегистрировали на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в Олекминском районе республики, в 133 км от ближайшего населенного пункта.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы и территориальной подсистемы РСЧС, на территории Нерюнгринского района жертв и разрушений нет. Нарушений в целостности конструкций не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, землетрясение не ощущалось.

Жалоб от населения не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU