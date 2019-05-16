В Якутии произошло 4-балльное землетрясение
Колебание земной коры зарегистрировано в Олекминском районе
Жертв и разрушений нет.
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В Якутии произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Колебание земной коры магнитудой 4 балла по шкале MSK приборы зарегистрировали на глубине 10 км.
Эпицентр землетрясения находился в Олекминском районе республики, в 133 км от ближайшего населенного пункта.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы и территориальной подсистемы РСЧС, на территории Нерюнгринского района жертв и разрушений нет. Нарушений в целостности конструкций не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, землетрясение не ощущалось.
Жалоб от населения не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU