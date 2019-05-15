Руководитель одной из бюджетных организаций Якутии попался на мошенничестве
Он фиктивно трудоустроил человека и получал за него зарплату
Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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55-летний руководитель одной из бюджетных организаций Якутии попался на мошенничестве. Он похитил из республиканского бюджета около 630 тысяч рублей.
Как выяснилось в ходе доследственной проверки, предприимчивый мужчина фиктивно трудоустроил местного жителя в районный филиал организации. По обоюдной договоренности руководитель предприятия забирал себе деньги, которые бухгалтерия начисляла «мертвой душе» в качестве зарплаты, а лже-работнику начислялся трудовой стаж.
Таким образом подозреваемый похитил из республиканского бюджета около 630 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU