15 Май 11:59 2019-05-15T11:59:27+03:00

Он фиктивно трудоустроил человека и получал за него зарплату

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55-летний руководитель одной из бюджетных организаций Якутии попался на мошенничестве. Он похитил из республиканского бюджета около 630 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, предприимчивый мужчина фиктивно трудоустроил местного жителя в районный филиал организации. По обоюдной договоренности руководитель предприятия забирал себе деньги, которые бухгалтерия начисляла «мертвой душе» в качестве зарплаты, а лже-работнику начислялся трудовой стаж.

Таким образом подозреваемый похитил из республиканского бюджета около 630 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU