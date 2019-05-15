15 Май 11:06 2019-05-15T11:06:58+03:00

Из государственного бюджета Якутии будет выделено 2 млн 330 тысяч рублей.

На субсидию могут рассчитывать в населенных пунктах, где живут не более 50 тысяч человек

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28 районных домов культуры Якутии профинансируют в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры». Инициатор проекта – партия «Единая Россия».

Субсидию получат в населенных пунктах, где живут не более 50 тысяч человек. На эти цели из государственного бюджета республики будет выделено 2 млн 330 тысяч рублей. Общая сумма финансирования, с учетом средств федерального бюджета, - 29 млн 130 тысяч рублей.

Деньги из бюджета Якутии будут направлены 28 районным домам культуры: Алданскому центру культурного развития, этнокультурному центру «Айтун» Аллаиховского района, Амгинскому центру культуры, культурно-досуговому центру «Надежда» Верхнеколымского района, Борулахскому центру культуры Верхоянского района, многофункциональному комплексу культуры и спорта «Урун уолан» Вилюйского района, Бердигестяхскому Центру досуга имени М.С. Егорова и Мытахскому центру досуга Горного района и другим.

С полным списком получателей субсидий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU