В Якутске осужден лже-сотрудник ГИБДД, «помогавший» людям получить права

15 Май 07:25 2019-05-15T07:25:45+03:00

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В Якутске осужден лже-сотрудник ГИБДД, обещавший помощь в получении водительских прав. На деле 30-летний рецидивист просто вытягивал из людей деньги.

Как выяснилось, мужчина создал в соцсети «Вконтакте» профиль под именем своей знакомой, где разместил объявление об оказании помощи в оформлении и получении водительского удостоверения за вознаграждение. К нему обратились две жительницы Республики Тыва, которым он представился сотрудником ГИБДД. За «помощь» женщины перевели на его банковскую карту по 16 тысяч рублей.

С учетом предыдущих «заслуг» обвиняемого Якутский городской суд приговорил мошенника к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU