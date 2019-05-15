Среднестатистический житель Якутии зарабатывает 66 тысяч рублей в месяц

15 Май 05:38 2019-05-15T05:38:04+03:00

В январе-марте 2019 года зарплаты якутян выросли на 5,5%

Изменить размер текста: A A

Среднемесячная номинальная зарплата в Якутии составила 66 138,9 рублей. В январе-марте 2019 года доходы якутян выросли на 5,5%.

При этом темп роста заработной платы (105,5%) в республике опередил индекс потребительских цен (104,1%), сообщает Минэкономики Якутии.

В 2015 году средний заработок якутян составлял 47 850 рублей, в конце 2018 года — 65 833 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU