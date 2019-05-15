2019-05-15T05:38:04+03:00
Экономика

Среднестатистический житель Якутии зарабатывает 66 тысяч рублей в месяц

В январе-марте 2019 года зарплаты якутян выросли на 5,5%
Нинель ГУСЕВА
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Темп роста заработной платы в республике опередил индекс потребительских цен.Темп роста заработной платы в республике опередил индекс потребительских цен.Фото: Архив "КП"
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Среднемесячная номинальная зарплата в Якутии составила 66 138,9 рублей. В январе-марте 2019 года доходы якутян выросли на 5,5%.

При этом темп роста заработной платы (105,5%) в республике опередил индекс потребительских цен (104,1%), сообщает Минэкономики Якутии.

В 2015 году средний заработок якутян составлял 47 850 рублей, в конце 2018 года — 65 833 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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