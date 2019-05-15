2019-05-15T05:31:59+03:00
Происшествия

В школе поселка Сангар произошел пожар

Никто не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.Фото: Архив "КП"
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В поселке Сангар произошел пожар в Тыайинской средней общеобразовательной школе им. Н.Х.Дьяконова. Сообщение о возгорании поступило в пять утра.

В результате пожара огнем поврежден пристрой-туалет и коридор на площади 84 квадратных метра. Пожар тушили силами добровольной пожарной команды и местного населения. Никто не пострадал.

Общими усилиями здание школы удалось спасти. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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