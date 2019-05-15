Акцию «Онкопоиск» в Якутии продлили до 1 июня

15 Май 03:35 2019-05-15T03:35:06+03:00

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В связи с высокой востребованностью у населения республики скрининговую акцию «Онкопоиск» продлили до 1 июня. Такое решение приняло министерство здравоохранения Якутии.

За месяц по всей республике исследования на онкомаркеры прошли более 40 тысяч человек. Более тысячи из них направлены в свои поликлиники на комплексное, углубленное дообследование.

Забор анализов на онкомаркеры производится во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Для участия в акции и бесплатного прохождения исследования при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Анализы сдаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 11.00, натощак.

ИСТОЧНИК KP.RU