Акцию «Онкопоиск» в Якутии продлили до 1 июня
В связи с высокой востребованностью у населения республики скрининговую акцию «Онкопоиск» продлили до 1 июня. Такое решение приняло министерство здравоохранения Якутии.
За месяц по всей республике исследования на онкомаркеры прошли более 40 тысяч человек. Более тысячи из них направлены в свои поликлиники на комплексное, углубленное дообследование.
Забор анализов на онкомаркеры производится во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Для участия в акции и бесплатного прохождения исследования при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Анализы сдаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 11.00, натощак.
ИСТОЧНИК KP.RU