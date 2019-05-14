Прокуратура Якутии привлекла «Саханефтегазсбыт» к ответственности за разлив нефтепродуктов
Прокуратура Усть-Янского района привлекла «Саханефтегазсбыт» к ответственности за разлив нефтепродуктов на почву и лед реки Яна. Разлив нефтепродуктов произошел из трубопровода филиала Нижнеянской нефтебазы «Саханефтегазсбыт».
Причиной утечки нефти стала поломка задвижки трубопровода. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства во время рейда, предприятие не сообщило о разливе нефтепродуктов в органы государственной власти и местного самоуправления.
За сокрытие экологической информации, порчу земель и загрязнение ледяного покрова водных объектов виновные должностные лица оштрафованы. Административные материалы в отношении юридического лица находятся на рассмотрении.
В настоящее время причины утечки нефтепродуктов устранены, приняты меры по ликвидации последствий разлива нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU