Прокуратура Якутии привлекла «Саханефтегазсбыт» к ответственности за разлив нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-14T11:01:44+03:00

В настоящее время причины утечки нефтепродуктов устранены. Фото: ЯСИА

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Прокуратура Усть-Янского района привлекла «Саханефтегазсбыт» к ответственности за разлив нефтепродуктов на почву и лед реки Яна. Разлив нефтепродуктов произошел из трубопровода филиала Нижнеянской нефтебазы «Саханефтегазсбыт».

Причиной утечки нефти стала поломка задвижки трубопровода. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства во время рейда, предприятие не сообщило о разливе нефтепродуктов в органы государственной власти и местного самоуправления.

За сокрытие экологической информации, порчу земель и загрязнение ледяного покрова водных объектов виновные должностные лица оштрафованы. Административные материалы в отношении юридического лица находятся на рассмотрении.

В настоящее время причины утечки нефтепродуктов устранены, приняты меры по ликвидации последствий разлива нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU