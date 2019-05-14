2019-05-14T08:23:38+03:00
Общество

За день пожарные Якутии 9 раз выезжали на тушение травы

Пять из них – в столице республики
Нинель ГУСЕВА
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Во всех случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Во всех случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Архив "КП"
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13 мая пожарные Якутии девять раз выезжали на тушение травы. Пять из них – в столице республики, где горение ликвидировано на общей площади в 345 квадратных метров.

Также сотрудники противопожарной службы выезжали на тушение травы в Нюрбе, Чурапче, селах Хоробут и Булгунняхтах.

Во всех случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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