За день пожарные Якутии 9 раз выезжали на тушение травы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-14T08:23:38+03:00

Во всех случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Фото: Архив "КП"

Пять из них – в столице республики

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13 мая пожарные Якутии девять раз выезжали на тушение травы. Пять из них – в столице республики, где горение ликвидировано на общей площади в 345 квадратных метров.

Также сотрудники противопожарной службы выезжали на тушение травы в Нюрбе, Чурапче, селах Хоробут и Булгунняхтах.

Во всех случаях предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU