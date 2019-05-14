2019-05-14T06:01:50+03:00
Общество

На Зеленом лугу в Якутске убрали несанкционированную свалку

На субботник вышли жители села Пригородный
Нинель ГУСЕВА
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За полдня было собрано и вывезено 265 мешков бытового мусора и 10 кубометров крупногабаритных отходов.За полдня было собрано и вывезено 265 мешков бытового мусора и 10 кубометров крупногабаритных отходов.
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На Зеленом лугу в Якутске убрали несанкционированную свалку. Субботник прошел 13 мая по инициативе жителей села Пригородный.

В уборке территории приняли участие 45 человек – сотрудники социальных учреждений, дома культуры, детских садов и школы №12.

За зиму здесь накопились сотни килограмм мусора: бутылки, бумажки, пакеты, коробки, старые колеса, брошенная техника, битый кирпич, куски труб, линолеум, древесина и прочий строительный хлам. Всего за полдня было собрано и вывезено 265 мешков бытового мусора и 10 кубометров крупногабаритных отходов.

Такие акции жители Пригородного проводят ежегодно, хотя Зеленый луг и не входит в территорию села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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