На Зеленом лугу в Якутске убрали несанкционированную свалку
На Зеленом лугу в Якутске убрали несанкционированную свалку. Субботник прошел 13 мая по инициативе жителей села Пригородный.
В уборке территории приняли участие 45 человек – сотрудники социальных учреждений, дома культуры, детских садов и школы №12.
За зиму здесь накопились сотни килограмм мусора: бутылки, бумажки, пакеты, коробки, старые колеса, брошенная техника, битый кирпич, куски труб, линолеум, древесина и прочий строительный хлам. Всего за полдня было собрано и вывезено 265 мешков бытового мусора и 10 кубометров крупногабаритных отходов.
Такие акции жители Пригородного проводят ежегодно, хотя Зеленый луг и не входит в территорию села.
ИСТОЧНИК KP.RU