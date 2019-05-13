2019-05-13T11:46:09+03:00
Общество

В Якутии начинается пожароопасный сезон

Метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков
Нинель ГУСЕВА
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Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная и уголовная ответственность.Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная и уголовная ответственность.
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С 15 мая для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров, обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Якутии установлен пожароопасный сезон.

В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная и уголовная ответственность.

Пожароопасный сезон в Якутии будет сложным – метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков. В перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли 325 поселений, где проживают более 731 тысячи человек. В зоне наибольшего риска – Вилюйская, западная и южная группы районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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