В Якутии начинается пожароопасный сезон
С 15 мая для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров, обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Якутии установлен пожароопасный сезон.
В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит административная и уголовная ответственность.
Пожароопасный сезон в Якутии будет сложным – метеорологи прогнозируют жаркое лето с порывистыми ветрами и малым количеством осадков. В перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли 325 поселений, где проживают более 731 тысячи человек. В зоне наибольшего риска – Вилюйская, западная и южная группы районов.
ИСТОЧНИК KP.RU