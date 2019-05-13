СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-13T10:53:36+03:00

В основном, дыры залатали в центре города, на 202 микрорайоне и в Рабочем городке

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На восьми улицах Якутска проведен ямочный ремонт. Асфальтобетонной смесью залиты неровности проезжей части на общей площади 928,25 квадратных метров.

Ремонт проведен на проспекте Ленина, улицах Дзержинского (от ул. Пояркова до проспекта Ленина), Богатырева, Хабарова, Богдана Чижика, 202 мкр., Кирова, Сергеляхском шоссе и площади Орджоникидзе (малый круг).

Улицы Якутска убирают 6 машин-пылесосов «Скандия», которые в день собирают по 120 кубометров песка и смета с проезжей части. Три бригады работают на очистке прибордюрной части дорог от смета с использованием бобкета и КАМАЗа.

Завершен плановый завоз скального грунта и песка для укрепления берега в Хатассы, Табагу, Пригородное и Тулагино-Кильдямский наслег.

ИСТОЧНИК KP.RU