2019-05-13T09:34:46+03:00
Происшествия

За 4 праздничных дня в Якутске задержали 55 пьяных водителей

17 из них не имели водительских удостоверений, еще 11 ранее были лишены прав
Нинель ГУСЕВА
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Водителями, попавшимися на повторной пьяной езде, займутся сотрудники отделов дознания.Водителями, попавшимися на повторной пьяной езде, займутся сотрудники отделов дознания.Фото: Архив "КП"
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С 9 по 12 мая в Якутске проходили профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Таковых за 4 праздничных дня в столице республики задержали 55.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, 17 из 55 задержанных не имели водительских удостоверений, еще 11 ранее были лишены права управления автотранспортом.

Теперь водителями, попавшимися на повторной пьяной езде, займутся сотрудники отделов дознания, которые будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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