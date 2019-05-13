За 4 праздничных дня в Якутске задержали 55 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-13T09:34:46+03:00

17 из них не имели водительских удостоверений, еще 11 ранее были лишены прав

Изменить размер текста: A A

С 9 по 12 мая в Якутске проходили профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Таковых за 4 праздничных дня в столице республики задержали 55.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, 17 из 55 задержанных не имели водительских удостоверений, еще 11 ранее были лишены права управления автотранспортом.

Теперь водителями, попавшимися на повторной пьяной езде, займутся сотрудники отделов дознания, которые будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU