2019-05-13T07:13:06+03:00
Происшествия

В Якутии в результате ДТП погиб 29-летний мужчина

Водительское удостоверение погибший получил год назад
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Установлением причин и обстоятельств трагедии займутся следственные органы.Установлением причин и обстоятельств трагедии займутся следственные органы.
Изменить размер текста:

В Якутии произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла рано утром 13 мая в селе Илимнир Сунтарского района.

Как выяснилось, 29-летний водитель «Сузуки Эскудо» не справился с управлением, авто съехало с дороги и завалилось на бок. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой.

Погибший получил водительское удостоверение в марте прошлого года. У мужчины остались жена и трое детей.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, ДТП произошло на прямой дороге с щебеночно-гравийным покрытием, ширина проезжей – 5 метров, обочины – 1 метр.

Установлением всех причин и обстоятельств трагедии займутся следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии начинается пожароопасный сезон
На восьми улицах Якутска проведен ямочный ремонт
За 4 праздничных дня в Якутске задержали 55 пьяных водителей
Золотодобывающее предприятие загрязнило реку Орто-Сала в Алданском районе Якутии
В Якутии определились с кандидатурой на «Миссис Россия»
В Якутске пьяный водитель врезался в столб
Ледоход на Лене в районе Якутска ожидается 16-19 мая
35-летняя турагент из Якутска, обманувшая 6 человек, получила условный срок
Отключение аналогового вещания федеральных каналов в Якутии состоится 3 июня
В паводковый и пожароопасный сезон в Якутии задействуют беспилотники
Прогноз погоды в Якутске на субботу, 11 мая
В Якутске подвели итоги работы регоператора по вывозу мусора за три месяца
В одном из районов Якутии под лед провалились три грузовика
Нижняя кромка ледохода на Лене достигла границ Якутии
В Якутске трижды за день тушили траву
«9 мая – самый почитаемый праздник в России»: Айсен Николаев поздравляет с Днем Победы
200 водителей оштрафованы за несанкционированный выезд на лед в Якутии
В реку Вилюй выпущено 500 тысяч личинок ряпушки
Якутск готовится к празднику