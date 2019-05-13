В Якутии в результате ДТП погиб 29-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-13T07:13:06+03:00

Водительское удостоверение погибший получил год назад

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В Якутии произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла рано утром 13 мая в селе Илимнир Сунтарского района.

Как выяснилось, 29-летний водитель «Сузуки Эскудо» не справился с управлением, авто съехало с дороги и завалилось на бок. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой.

Погибший получил водительское удостоверение в марте прошлого года. У мужчины остались жена и трое детей.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, ДТП произошло на прямой дороге с щебеночно-гравийным покрытием, ширина проезжей – 5 метров, обочины – 1 метр.

Установлением всех причин и обстоятельств трагедии займутся следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU