В Якутске пьяный водитель врезался в столб
В Якутске пьяный водитель врезался в столб. ДТП произошло рано утром 13 мая около 6 часов утра на улице Пояркова.
Как выяснилось, 24-летний водитель «Тойоты Премио» на большой скорости не справился с рулевым управлением, машины съехала с дороги. Разогнавшееся авто остановила только опора уличного освещения. Несмотря на то, что иномарке серьезно досталось, водитель не пострадал.
В ходе проверки оказалось, что мужчина был пьян. Результат проведенного освидетельствования – 0,90 мг/л выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму в несколько раз.
На водителя составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU