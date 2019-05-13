СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-13T05:49:59+03:00

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

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В Якутске пьяный водитель врезался в столб. ДТП произошло рано утром 13 мая около 6 часов утра на улице Пояркова.

Как выяснилось, 24-летний водитель «Тойоты Премио» на большой скорости не справился с рулевым управлением, машины съехала с дороги. Разогнавшееся авто остановила только опора уличного освещения. Несмотря на то, что иномарке серьезно досталось, водитель не пострадал.

В ходе проверки оказалось, что мужчина был пьян. Результат проведенного освидетельствования – 0,90 мг/л выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму в несколько раз.

На водителя составлен административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU