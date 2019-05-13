Ледоход на Лене в районе Якутска ожидается 16-19 мая

СЕГОДНЯ 05:38 2019-05-13T05:38:10+03:00

Сроки вскрытия северных рек Яна, Индигирка и Колыма предварительно установлены в третьей декаде мая, что близко к средним многолетним датам.

Максимальные уровни воды весеннего половодья на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма ожидаются выше средних многолетних значений на 0,5-1,5 метра

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Ледоход на Лене на участке Покровск-Якутск-Кангалассы ожидается 16-19 мая. По уточненному прогнозу Якутского УГМС, ледоход на реке Лене ниже Олекминска пройдет 14-16 мая.

У поселка Сангары ледоход ожидают 19-21 мая, в нижнем течении – в последних числах месяца, в районе Кюсюра – в первой пятидневке июня. К началу второй декады мая ожидается ледоход на реке Вилюй, что раньше нормы на 2-5 суток, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сроки вскрытия северных рек Яна, Индигирка и Колыма предварительно установлены в третьей декаде мая, что близко к средним многолетним датам.

Максимальные уровни воды весеннего половодья на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма ожидаются выше средних многолетних значений на 0,5-1,5 м, но ниже опасной отметки. На реках Яна и Индигирка - в пределах и незначительно ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU