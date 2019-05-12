В паводковый и пожароопасный сезон в Якутии задействуют беспилотники

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-12T08:16:25+03:00

Беспилотники «полярников» также будут задействованы в патрулировании магистральных газо- и нефтепроводов, решении задач картографии, экологического мониторинга и других.

Они смогут заменить вертолеты и снизить расходы на мониторинг

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«Полярные авиалинии» готовятся испытать комплекс беспилотников, которые будут задействованы в паводковый и пожароопасный сезон. Испытания запланированы на следующую неделю.

Авиакомпания приобрела один комплекс Zala 421-16E – два беспилотника, соответствующее оборудование для управления ими и наблюдения.

Беспилотники смогут заменить вертолеты при мониторинге паводковой ситуации, поисково-спасательных операциях, выявлении очагов лесных пожаров и поиске людей в лесах. Уже в этом году ряд вылетов вертолетов планируется заменить беспилотниками, что позволит существенно снизить расходы на мониторинг. Стоимость лётного часа БПЛА – 25-60 тысяч рублей, вертолётов - около 300 тысяч. Беспилотники «полярников» также будут задействованы в патрулировании магистральных газо- и нефтепроводов, решении задач картографии, экологического мониторинга и других.

Правительство Якутии определило авиакомпанию «Полярные авиалинии» единым оператором по развитию применения беспилотных летательных аппаратов в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU