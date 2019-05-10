2019-05-10T13:53:44+03:00
Общество

В Якутске подвели итоги работы регоператора по вывозу мусора за три месяца

Ежемесячно в столице республики будут появляться 15 новых санитарных точек
Нинель ГУСЕВА
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В Якутске в неделю вывозится 11 тысяч кубов отходов.В Якутске в неделю вывозится 11 тысяч кубов отходов.
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В Якутске подвели итоги работы за первые три месяца 2019 года регионального оператора по вывозу мусора - компании «Якутскэкосети». Вывезено 247 тысяч кубов отходов, в том числе 17 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

В Якутске в неделю вывозится 11 тысяч кубов отходов. Ежедневно на линию выходят более 30 единиц спецтехники.

В настоящее время регоператор совместно с мэрией Якутска ведет работу по определению общественных санточек для организации сбора и вывоза отходов в частном секторе. Для их оснащения администрация Якутска планирует приобрести 500 мусорных баков. Ежемесячно в городе будут появляться 15 новых санитарных точек.

Заключено 1046 договоров, в том числе 111 с управляющими компаниями и ТСЖ, 907 - с юридическими лицами и 28 - с физическими лицами. По итогам марта сбор платежей составил 49,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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