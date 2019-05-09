В Якутске трижды за день тушили траву
8 мая огнеборцы столицы республики трижды за день выезжали на тушение травы. Один из пожаров произошел на городском кладбище в Вилюйском переулке.
Сообщение о возгорании на городском кладбище поступило на пульт "01" в 15:34. Через 5 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В результате пожара выгорела трава на площади 100 квадратных метров.
Пожарные также выезжали на тушение травы на улицы 50 лет Советской Армии и Федора Попова. Во всех трех случаях предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В этот же день сгорел частный дом площадью 20 квадратных метров на улице Билибина. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
На улице 40 лет Победы в Якутске и на улице Воинская в п.Хатассы из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ сгорели два частных гаража.
Виновные и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU