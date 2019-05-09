2019-05-09T07:04:39+03:00
Происшествия

В Якутске трижды за день тушили траву

Также в столице сгорели частный дом и два гаража
Нинель ГУСЕВА
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Виновные и ущерб устанавливаются.Виновные и ущерб устанавливаются.Фото: Архив "КП"
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8 мая огнеборцы столицы республики трижды за день выезжали на тушение травы. Один из пожаров произошел на городском кладбище в Вилюйском переулке.

Сообщение о возгорании на городском кладбище поступило на пульт "01" в 15:34. Через 5 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В результате пожара выгорела трава на площади 100 квадратных метров.

Пожарные также выезжали на тушение травы на улицы 50 лет Советской Армии и Федора Попова. Во всех трех случаях предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В этот же день сгорел частный дом площадью 20 квадратных метров на улице Билибина. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На улице 40 лет Победы в Якутске и на улице Воинская в п.Хатассы из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ сгорели два частных гаража.

Виновные и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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