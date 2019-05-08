2019-05-08T09:14:25+03:00
Общество

Ледоход на Лене находится в 120 км от Якутии

У Ленска продолжается повышение уровня воды
Нинель ГУСЕВА
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На реках Лена, Алдан, Амга и Таатта работают четыре оперативные группы МЧС республики.На реках Лена, Алдан, Амга и Таатта работают четыре оперативные группы МЧС республики.Фото: ЯСИА
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По состоянию на 8 мая ледоход на Лене находится в 120 км от границы с Якутией. Активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области – кромка ледохода находится у населенного пункта Визирный Киренского района.

У Ленска продолжается повышение уровней воды, наблюдается вода на льду. Уровень воды составляет 111 см при критическом 1760 см. У поселка Витим — вода на льду, уровень составил 93 см при критическом 950 см.

На реках Лена, Алдан, Вилюй и Амга и их притоках продолжается суточный подъем уровней воды с различной интенсивностью, наблюдаются подвижки льда и разводья, на отдельных участках закраины, лед подняло.

На северных реках Колыма, Индигирка и Яна ледостав. Подтопленных населенных пунктов нет.

На реках Лена, Алдан, Амга и Таатта работают четыре оперативные группы МЧС республики: 38 человек, 4 единицы техники, 1 воздушное судно и 4 плавсредства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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