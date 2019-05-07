Сегодня в Якутске пройдет акция «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-07T10:44:32+03:00

Почтить память воинов, павших на полях сражений, могут все желающие.

Столица республики примет участие во всероссийской патриотической акции в десятый раз

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7 мая в 20:00 на площади Победы в Якутске состоится Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Почтить память воинов, павших на полях сражений, могут все желающие. Сбор участников акции и раздача свечей начнется в 19:00 у стелы возле танка.

Впервые «Свеча памяти» прошла в 2009 году в Санкт-Петербурге. В Якутске акция проводится в десятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU