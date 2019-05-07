2019-05-07T10:24:47+03:00
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, которая обвела вокруг пальца девять якутян

46-летнюю женщину подозревают в серии преступлений на 30 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.Фото: Архив "КП"
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В Москве задержали мошенницу, которая обвела вокруг пальца девять якутян 46-летнюю женщину подозревают в серии преступлений. Общая сумма ущерба от ее деятельности составила около 30 млн рублей.

Все потерпевшие оказались знакомыми задержанной. Как выяснилось, женщина получала от них различные суммы денег за якобы помощь в приобретении жилья. Одним она говорила, что ее родственник работает на известную строительную компанию, которая платит за его услуги квартирами в новостройках. Другим рассказывала, что есть возможность внести их в списки переселенцев из ветхого жилья и всего за 1,5 млн рублей приобрести однокомнатные благоустроенные квартиры в Якутске. На данном этапе в полицию поступило 9 заявлений.

Предприимчивую женщину доставили из столицы в Якутск и водворили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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