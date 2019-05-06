2019-05-06T10:13:44+03:00
Происшествия

Шесть ДТП, девять пострадавших: как прошли майские праздники в Якутске

Пятеро детей получили различные травмы
Нинель ГУСЕВА
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Значительный рост дорожно-транспортных происшествий в период майских праздников отмечается в Якутске ежегодно.Значительный рост дорожно-транспортных происшествий в период майских праздников отмечается в Якутске ежегодно.
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С начала майских праздников на территории Якутска и его пригородов произошло шесть ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

Кроме того, сотрудники ГАИ задержали и отстранили от управления транспортным средством 61 пьяного водителя. Шестеро из них попались на езде в нетрезвом виде повторно.

Как отмечают в Госавтоинспекции, значительный рост дорожно-транспортных происшествий в период майских праздников отмечается в Якутске ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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