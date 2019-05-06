В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда смогут летать по территории Якутии и России бесплатно. Возможность совершить перелет «туда-обратно» на собственных регулярных рейсах предоставляет авиакомпания «Якутия».
Традиционная акция проводится ежегодно в рамках социально-благотворительной программы главного республиканского перевозчика и помогает ветеранам посетить памятные места, встретиться с фронтовыми товарищами.
Также в рамках акции «День Победы» авиакомпания «Якутия» дополнительно предоставляет льготный билет со скидкой 85% для одного сопровождающего.
Период продажи авиабилетов: с 15 апреля по 15 мая 2019 года (включительно). Период полетов: с 25 апреля по 15 мая 2019 года.
Оформить авиабилеты в рамках акции «День Победы» можно в кассах агентств по продаже авиабилетов при предъявлении удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU