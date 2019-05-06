В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-06T09:21:49+03:00

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В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда смогут летать по территории Якутии и России бесплатно. Возможность совершить перелет «туда-обратно» на собственных регулярных рейсах предоставляет авиакомпания «Якутия».

Традиционная акция проводится ежегодно в рамках социально-благотворительной программы главного республиканского перевозчика и помогает ветеранам посетить памятные места, встретиться с фронтовыми товарищами.

Также в рамках акции «День Победы» авиакомпания «Якутия» дополнительно предоставляет льготный билет со скидкой 85% для одного сопровождающего.

Период продажи авиабилетов: с 15 апреля по 15 мая 2019 года (включительно). Период полетов: с 25 апреля по 15 мая 2019 года.

Оформить авиабилеты в рамках акции «День Победы» можно в кассах агентств по продаже авиабилетов при предъявлении удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU