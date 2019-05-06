В Якутске безработный за 2 дня ограбил двух школьников

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-06T05:53:39+03:00

Мужчина отобрал у детей рюкзак с планшетом и мобильный телефон

Изменить размер текста: A A

В Якутске 25-летний безработный за 2 дня ограбил двух школьников. У мальчика он похитил рюкзак с планшетом «Samsung», у 11-летней девочки – мобильный телефон.

Опросив пострадавших и установив приметы подозреваемого, стражи порядка начали патрулировать город. Через некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили и задержали возле ломбарда на пр. Ленина безработного 25-летнего жителя Якутска, ранее судимого за наркопреступление. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты планшет «Samsung» и чехол от сотового телефона.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за грабеж – лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU