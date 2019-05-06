СЕГОДНЯ 03:40 2019-05-06T03:40:40+03:00

Выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях запрещено.

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За выходные в Якутии оштрафовали пятерых любителей шашлыков. Совместные рейды сотрудников Госпожнадзора, Минохраны природы, полиции и муниципалитетов проходили в республике с 30 апреля.

За длинные выходные инспектора госпожнадзора провели 34 рейда по пресечению нарушений пожарной безопасности в населённых пунктах и дачных товариществах, проинструктировали 634 человека. Особое внимание было уделено местам пикников в лесах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение требований пожарной безопасности на граждан возбуждено 5 административных материалов.

МЧС республики напоминает, что выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях запрещено. Нарушителям «светит» штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч и юридических лиц — до 1 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU