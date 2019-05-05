В Якутии начинается сезон охоты на пернатую дичь

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-05T11:12:39+03:00

В этом году во всех районах Якутии введен запрет охоты на самцов глухаря и тетерева.

6 мая охоту на гуся начнут в Абыйском, Верхнеколымском, Оленекском и Эвено-Бытантайском районах

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6 мая в Якутии начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь. Первыми сезон охоты на гуся откроют в Абыйском, Верхнеколымском, Оленекском и Эвено-Бытантайском районах.

Охота на селезней уток (речных и нырковых), а также гусей, гагар и поганок начнется 11 мая. В Алданском, Амгинском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском районах и в Якутске будут охотиться с 11 по 20 мая.

Охота на турпанов (обыкновенный и горбоносый) разрешена с 1 по 4 июня в Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Оймяконском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

В этом году указом Главы республики во всех районах Якутии введен запрет охоты на боровую дичь – самцов глухаря и тетерева.

С полным списком сроков начала охоты в районах республики можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU