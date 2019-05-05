2019-05-05T11:05:42+03:00
Общество

Ночью дождь, днем снег: прогноз погоды в Якутске на понедельник, 6 мая

Завтра днем синоптики обещают снег
Нинель ГУСЕВА
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Завтра в столице республике облачно, днем ветер с порывами до 9-14 м/с. Фото: Алексей Чертков.Завтра в столице республике облачно, днем ветер с порывами до 9-14 м/с. Фото: Алексей Чертков.
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Жителей столицы республики завтра ждет небольшое похолодание.

По данным Якутского УГМС, в понедельник, 6 мая, в Якутске облачно, ночью и утром дождь, снег, днем небольшой снег, ветер ночью южный, днем северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2°, днем +2+4°С.

Сегодня в 15:00 в столице республики было плюс 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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