Ночью дождь, днем снег: прогноз погоды в Якутске на понедельник, 6 мая
Завтра днем синоптики обещают снег
Завтра в столице республике облачно, днем ветер с порывами до 9-14 м/с. Фото: Алексей Чертков.
Изменить размер текста:
Жителей столицы республики завтра ждет небольшое похолодание.
По данным Якутского УГМС, в понедельник, 6 мая, в Якутске облачно, ночью и утром дождь, снег, днем небольшой снег, ветер ночью южный, днем северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 0-2°, днем +2+4°С.
Сегодня в 15:00 в столице республики было плюс 9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU