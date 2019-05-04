На городском кладбище Якутска произошел пожар

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-04T05:17:01+03:00

В результате пожара произошел неконтролируемый отогрев грунта на площади 4 п.м. Фото: ЯСИА

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На городском кладбище Якутска на 7 км Маганского тракта произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт "01" вечером 3 мая.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место через пять минут. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в результате пожара произошел неконтролируемый отогрев грунта на площади 4 п.м.

Предположительная причина инцидента – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU