2019-05-02T08:05:10+03:00
Общество

Медведь, задравший коров, ликвидирован якутскими охотниками

Об этом сообщает телеканал «Якутия 24»
Ольга Донская
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В Вилюйском районе Якутии медведь, вышедший из спячки, задрал несколько коров. Местные охотники ликвидировали его.

Медведя добыли ночью 2 мая, в поведении хищника ничего странного не наблюдалось. Он забрел в деревню в поисках пропитания.

Ранее по социальным сетям распространилось видео, на котором запечатлены задранные коровы. Неприятную находку обнаружили утром 1 мая на свиноферме 1-го Кюлетского наслега Вилюйского района Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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