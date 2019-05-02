Медведь, задравший коров, ликвидирован якутскими охотниками
Об этом сообщает телеканал «Якутия 24»
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В Вилюйском районе Якутии медведь, вышедший из спячки, задрал несколько коров. Местные охотники ликвидировали его.
Медведя добыли ночью 2 мая, в поведении хищника ничего странного не наблюдалось. Он забрел в деревню в поисках пропитания.
Ранее по социальным сетям распространилось видео, на котором запечатлены задранные коровы. Неприятную находку обнаружили утром 1 мая на свиноферме 1-го Кюлетского наслега Вилюйского района Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU