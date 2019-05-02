За сутки в Якутии произошло 15 пожаров

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-02T07:56:10+03:00

Большинство возгораний связаны с неосторожным обращением с огнем

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В Якутии 1 мая произошло 15 пожаров, большинство из них связаны с неосторожным обращением с огнем.

По данным МЧС на пульт поступило шесть вызовов из-за возгорания сухой травы в разных районах города, два раза загорался мусор, также горели автомобиль и несколько жилых домов.

Крупной потерей стал частный дом в Якутске, огнем были повреждены дом и гараж. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU