За сутки в Якутии произошло 15 пожаров
Большинство возгораний связаны с неосторожным обращением с огнем
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В Якутии 1 мая произошло 15 пожаров, большинство из них связаны с неосторожным обращением с огнем.
По данным МЧС на пульт поступило шесть вызовов из-за возгорания сухой травы в разных районах города, два раза загорался мусор, также горели автомобиль и несколько жилых домов.
Крупной потерей стал частный дом в Якутске, огнем были повреждены дом и гараж. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU