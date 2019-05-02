2019-05-02T07:41:59+03:00
Происшествия

В Якутске в ДТП пострадали два ребёнка

Пассажиры не были пристегнуты
Ольга Донская
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1 мая около 3 часов дня на 8 км Сергеляхского шоссе 35-летняя женщина, не справилась с управлением своей машины и въехала в опору электросети.

В салоне авто находились дети 7 и 8 лет, оба не были пристегнуты. Девочка получила травмы головы в следствие чего была госпитализирована, мальчику - назначили амбулаторное лечение.

Женщина - водитель (мать пострадавших детей) была трезва, травм не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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