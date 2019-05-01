2019-05-01T08:01:26+03:00
Звезды

Фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в прокат по республике 8 мая

Картина может получить русский дубляж
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Для молодого актера Ивана Константинова это был дебют в кино.Для молодого актера Ивана Константинова это был дебют в кино.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» может получить полностью русский дубляж. Об этом заявил продюсер и автор идеи Дмитрий Шадрин на пресс-показе картины.

История о юноше Алтане и старике Байбале, которых судьба свела на острове у моря Лаптевых, никого не оставит равнодушным. Есть моменты, где можно от души посмеяться, есть те, над которыми стоит задуматься, а есть и совсем грустные. Фильм затрагивает темы, которые касаются каждого, и о том, как важно ценить каждое мгновение жизни.

Фильм снят по мотивам произведения якутского писателя Николая Лугинова «Каменный мыс». Главные роли сыграли молодой артист Иван Константинов, студент Арктического государственного института культуры и искусства, и триумфатор ММКФ прошлого года Степан Петров.

Фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в прокат во всех кинотеатрах республики 8 мая, сообщает ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24