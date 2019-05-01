Фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в прокат по республике 8 мая

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-01T08:01:26+03:00

Для молодого актера Ивана Константинова это был дебют в кино. Фото: ЯСИА

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Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» может получить полностью русский дубляж. Об этом заявил продюсер и автор идеи Дмитрий Шадрин на пресс-показе картины.

История о юноше Алтане и старике Байбале, которых судьба свела на острове у моря Лаптевых, никого не оставит равнодушным. Есть моменты, где можно от души посмеяться, есть те, над которыми стоит задуматься, а есть и совсем грустные. Фильм затрагивает темы, которые касаются каждого, и о том, как важно ценить каждое мгновение жизни.

Фильм снят по мотивам произведения якутского писателя Николая Лугинова «Каменный мыс». Главные роли сыграли молодой артист Иван Константинов, студент Арктического государственного института культуры и искусства, и триумфатор ММКФ прошлого года Степан Петров.

Фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в прокат во всех кинотеатрах республики 8 мая, сообщает ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU