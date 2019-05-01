«Ваш подвиг в сердцах поколений»: в Якутии объявлен Год Великой Победы
С 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года в республике объявлен Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений». Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев, отдавая дань уважения мужеству, героизму, подвигу участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Руководителям республиканских министерств и ведомств совместно с главами муниципальных районов и городских округов поручено обеспечить подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на высоком организационном уровне.
Также Айсен Николаев рекомендовал закрепить за каждым ветераном и вдовой участника Великой Отечественной войны, проживающими на территории республики, организации и предприятия.
Координаторы организации и проведения Года Великой Победы - республиканский оргкомитет «Победа» и Министерство труда и соцразвития Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU