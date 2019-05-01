«Ваш подвиг в сердцах поколений»: в Якутии объявлен Год Великой Победы

СЕГОДНЯ 05:56 2019-05-01T05:56:50+03:00

За каждым ветераном и вдовой участника Великой Отечественной войны закрепят одно из предприятий республики.

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С 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года в республике объявлен Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений». Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев, отдавая дань уважения мужеству, героизму, подвигу участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Руководителям республиканских министерств и ведомств совместно с главами муниципальных районов и городских округов поручено обеспечить подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на высоком организационном уровне.

Также Айсен Николаев рекомендовал закрепить за каждым ветераном и вдовой участника Великой Отечественной войны, проживающими на территории республики, организации и предприятия.

Координаторы организации и проведения Года Великой Победы - республиканский оргкомитет «Победа» и Министерство труда и соцразвития Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU