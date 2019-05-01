СЕГОДНЯ 04:37 2019-05-01T04:37:23+03:00

Будут выбраны победители в номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций». Фото: ЯСИА

Конкурс пройдет под девизом: «Мы семья — и мы едины, вместе мы непобедимы»

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В Якутии стартовал республиканский фестиваль «Семья года — 2019» под эгидой одноименного Всероссийского конкурса.

11-12 июня в рамках молодежного фестиваля «ТАБЫС» выберут «Молодую семью Якутии-2019». Конкурс пройдет под девизом: «Мы семья — и мы едины, вместе мы непобедимы», сообщает Минтруда Якутии.

Всероссийский конкурс «Семья года» в 2019 году пройдет в четвертый раз. Будут выбраны победители в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» и «Золотая семья России». Организаторы конкурса – Министерство труда и соцзащиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году семья Дмитрия Голикова и Антонины Лебедевой из села Тополиное Томпонского района Якутии стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций».

ИСТОЧНИК KP.RU