В Якутии 5 лет колонии получил судоводитель по вине которого утонули 4 человека

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-30T10:25:49+03:00

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В Якутии вынесли приговор судоводителю, по вине которого в реке Алдан утонули четыре человека. Трагедия произошла в октябре 2018 года в Томпонском районе.

Лодка Wellboat-45М с девятью пассажирами двигалась от села Кескил в Крест-Хальджай. Судно перевернулось на половине пути в районе села Мегино-Алдан. Троих утонувших нашли сразу, поиски тела еще одной женщины продолжались несколько дней.

Судоводитель перевозил людей в темное время суток, перегрузил лодку количесвтом пассажиров. Мужчина признан виновным оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Он получил 5 лет колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU