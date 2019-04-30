В Якутию прибыл Благодатный огонь

СЕГОДНЯ 06:50 2019-04-30T06:50:53+03:00

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Утром 30 апреля в Якутск прибыл Благодатный огонь. Перевозку из Москвы ценного груза взяла на себя авиакомпания «Якутия».

Транспортировку святыни в специальной капсуле провели с соблюдением всех мер авиационной безопасности. Экипаж перед полетом прошел особую подготовку и инструктаж по обеспечению безопасности при перевозке открытого огня. Благодатный огонь доставили в специальной лампаде, изготовленной с применением новейших технологий.

Святыню сопровождала официальная делегация во главе с меценатом Сергеем Немировским, на чьи средства были возведены церкви в нескольких районах республики и Якутске. Также в рамках фестиваля «Доброе кино» XVIII Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» в республику прибыли народный артист России Валерий Баринов, заслуженная артистка России Ольга Кабо, певица и актриса Анна Аверина.

Благодатный огонь будет передан в якутские храмы, где верующие смогут зажечь от него свечу.

ИСТОЧНИК KP.RU