2019-04-30T06:50:53+03:00
Звезды

В Якутию прибыл Благодатный огонь

Святыню доставили в республику в специальной лампаде
Нинель ГУСЕВА
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В республику прибыли народный артист России Валерий Баринов, заслуженная артистка России Ольга Кабо, певица и актриса Анна Аверина.В республику прибыли народный артист России Валерий Баринов, заслуженная артистка России Ольга Кабо, певица и актриса Анна Аверина.
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Утром 30 апреля в Якутск прибыл Благодатный огонь. Перевозку из Москвы ценного груза взяла на себя авиакомпания «Якутия».

Транспортировку святыни в специальной капсуле провели с соблюдением всех мер авиационной безопасности. Экипаж перед полетом прошел особую подготовку и инструктаж по обеспечению безопасности при перевозке открытого огня. Благодатный огонь доставили в специальной лампаде, изготовленной с применением новейших технологий.

Святыню сопровождала официальная делегация во главе с меценатом Сергеем Немировским, на чьи средства были возведены церкви в нескольких районах республики и Якутске. Также в рамках фестиваля «Доброе кино» XVIII Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» в республику прибыли народный артист России Валерий Баринов, заслуженная артистка России Ольга Кабо, певица и актриса Анна Аверина.

Благодатный огонь будет передан в якутские храмы, где верующие смогут зажечь от него свечу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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