В Якутии освобождены от должности директора НХМ, театра оперы и балета и музея им.Ярославского
29 апреля глава Якутии освободил от должностей Сергея Сюльского и Егора Шишигина.
Сергей Сюльский освобожден от должности директора Государственного театра оперы и балета имени Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона в связи с истечением срока действия трудового договора.
Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского Егор Шишигин покинл свой пост по той же причине.
30 апреля распоряжением председателя правительства Якутии Владимира Солодова в связи с истечением срока трудового договора освобождена от должности генеральный директор Национального художественного музея республики Ася Габышева.
ИСТОЧНИК KP.RU