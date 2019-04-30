В Якутии освобождены от должности директора НХМ, театра оперы и балета и музея им.Ярославского

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-30T06:35:15+03:00

Ася Габышева, Сергей Сюльский и Егор Шишигин лишились своих постов в связи с истечением срока трудового договора

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29 апреля глава Якутии освободил от должностей Сергея Сюльского и Егора Шишигина.

Сергей Сюльский освобожден от должности директора Государственного театра оперы и балета имени Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона в связи с истечением срока действия трудового договора.

Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского Егор Шишигин покинл свой пост по той же причине.

30 апреля распоряжением председателя правительства Якутии Владимира Солодова в связи с истечением срока трудового договора освобождена от должности генеральный директор Национального художественного музея республики Ася Габышева.

ИСТОЧНИК KP.RU