И снова здравствуйте: в колонию Якутска пытались перебросить алкоголь

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-30T04:18:13+03:00

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27 апреля на прилегающей режимной территории колонии №1 Якутска были задержаны 4 человека. Мужчины перебрасывали запрещенные предметы на территорию.

У задержанных изъяли три литра алкоголя, 10 сотовых телефонов и 12 зарядных устройств. Мужчины пошли на это ради обещанного заключенными вознаграждения.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU