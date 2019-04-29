Водитель наехал на мужчину и его двухлетнего сына в Якутске
Обошлось без жертв и травм
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В 203 микрорайоне Якутска автомобиль наехал на двухлетнего ребенка и его отца. Наезд совершил 58-летний мужчина.
По словам отца ребенка они вышли из маршрутного автобуса, начали переходить дорогу по зебре, и внезапно почувствовали удар. Водитель автомашины сразу вышел, спросил про самочувствие и вызвал скорую помощь и ГИБДД.
Водитель в свое оправдание сказал, что не заметил людей из-за едущей впереди машины.
ИСТОЧНИК KP.RU