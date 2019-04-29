В Якутске построят Арктический центра искусства и эпоса

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-29T08:54:48+03:00

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В честь исторической даты 100-летия образования Якутской АССР будет построен

Арктический центр искусства и эпоса. В здании общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров разместятся Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха театр.

Глава республики Айсен Николаев напомнил, что несмотря на все трудности, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Якутске был построен кинотеатр «Центральный». А в кризисные 90-е по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был введен Национальный центр медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU