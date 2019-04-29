2019-04-29T08:54:48+03:00
Общество

В Якутске построят Арктический центра искусства и эпоса

Строительство приурочено к 100-летию образования ЯАССР
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В честь исторической даты 100-летия образования Якутской АССР будет построен

Арктический центр искусства и эпоса. В здании общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров разместятся Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха театр.

Глава республики Айсен Николаев напомнил, что несмотря на все трудности, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Якутске был построен кинотеатр «Центральный». А в кризисные 90-е по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был введен Национальный центр медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске прошел форум молодежи
Стариков не спрашивали: работники якутского дома престарелых отобрали квартиру одного из постояльцев
В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами
300 якутских ветеранов приняли участие в Спартакиаде
Ожидается сильный ветер в Якутии
В Якутии пьяный водитель «намотал» авто на столб
Ученый из СВФУ стала самой молодой доктором наук
Глава Якутии подписал указы о награждении государственными наградами
«Перевертыш» на трассе «Колыма»: по вине пьяного водителя пожилая женщина сломала плечо
В Якутске пройдет фестиваль «доброго кино»
В Якутске продолжится благоустройство озера Сайсары
В Якутии стартовала республиканская деловая игра «МИНИСТР»
MyTona подарит художнику 2 млн рублей
Мэрия Якутска проведет бесплатные юридические консультации
Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%
Фотофакт: забита первая стая Жатайской судоверфи
С 1 мая ворота распахнет стадион «Туймаада»: горожане смогут бегать бесплатно
В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию
В Якутии готовятся к паводку