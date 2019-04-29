В Якутске построят Арктический центра искусства и эпоса
Строительство приурочено к 100-летию образования ЯАССР
-Фото: ЯСИА
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В честь исторической даты 100-летия образования Якутской АССР будет построен
Арктический центр искусства и эпоса. В здании общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров разместятся Государственная филармония, Театр Олонхо и Саха театр.
Глава республики Айсен Николаев напомнил, что несмотря на все трудности, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Якутске был построен кинотеатр «Центральный». А в кризисные 90-е по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был введен Национальный центр медицины.
ИСТОЧНИК KP.RU