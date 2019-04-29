В Якутске прошел форум молодежи

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-29T06:01:20+03:00

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Кульминацией праздничной программы, посвященной Дню Республики Саха (Якутия), стал интерактивный форум молодежных и общественных организаций «Пою мое Отечество, Республику мою!», проведенный в ЦСП «Триумф».

Ведущие театры, танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, артисты эстрады, школьники и молодежь показали свое видение истории Якутии.

Айсен Николаев призвал якутян стать лидерами, стремиться к успеху, всегда идти в ногу со временем, смело строить будущее республики и страны в целом.

- У нас есть всё для этого, наше главное богатство — это люди, талантливые и неравнодушные, это наша молодежь — яркая, позитивная, крутая! — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU