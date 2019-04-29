2019-04-29T06:01:20+03:00
Общество

В Якутске прошел форум молодежи

Интерактивное мероприятие посвятили Дню Республики
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Кульминацией праздничной программы, посвященной Дню Республики Саха (Якутия), стал интерактивный форум молодежных и общественных организаций «Пою мое Отечество, Республику мою!», проведенный в ЦСП «Триумф».

Ведущие театры, танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, артисты эстрады, школьники и молодежь показали свое видение истории Якутии.

Айсен Николаев призвал якутян стать лидерами, стремиться к успеху, всегда идти в ногу со временем, смело строить будущее республики и страны в целом.

- У нас есть всё для этого, наше главное богатство — это люди, талантливые и неравнодушные, это наша молодежь — яркая, позитивная, крутая! — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске построят Арктический центра искусства и эпоса
Стариков не спрашивали: работники якутского дома престарелых отобрали квартиру одного из постояльцев
В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами
300 якутских ветеранов приняли участие в Спартакиаде
Ожидается сильный ветер в Якутии
В Якутии пьяный водитель «намотал» авто на столб
Ученый из СВФУ стала самой молодой доктором наук
Глава Якутии подписал указы о награждении государственными наградами
«Перевертыш» на трассе «Колыма»: по вине пьяного водителя пожилая женщина сломала плечо
В Якутске пройдет фестиваль «доброго кино»
В Якутске продолжится благоустройство озера Сайсары
В Якутии стартовала республиканская деловая игра «МИНИСТР»
MyTona подарит художнику 2 млн рублей
Мэрия Якутска проведет бесплатные юридические консультации
Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%
Фотофакт: забита первая стая Жатайской судоверфи
С 1 мая ворота распахнет стадион «Туймаада»: горожане смогут бегать бесплатно
В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию
В Якутии готовятся к паводку