Стариков не спрашивали: работники якутского дома престарелых отобрали квартиру одного из постояльцев
Пенсионер хотел завещать жилье родственнику, но ему не дали сотрудники интерната
-Фото: ЯСИА
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В Нюрбинском районе Якутии руководство дома-интерната для престарелых грубо нарушили права одного из постояльцев.
Против воли 80-летнего пенсионера в его квартиру поселили одного из работников учреждения. Сам мужчина изъявлял желание завещать двухкомнатную квартиру своему родственнику, но руководство дома престарелых пыталось решить иначе.
В ходе проверки прокуратуры жилое помещение освобождено. Руководителю дома-интерната объявлено предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU