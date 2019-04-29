Стариков не спрашивали: работники якутского дома престарелых отобрали квартиру одного из постояльцев

СЕГОДНЯ 05:09 2019-04-29T05:09:02+03:00

Пенсионер хотел завещать жилье родственнику, но ему не дали сотрудники интерната

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В Нюрбинском районе Якутии руководство дома-интерната для престарелых грубо нарушили права одного из постояльцев.

Против воли 80-летнего пенсионера в его квартиру поселили одного из работников учреждения. Сам мужчина изъявлял желание завещать двухкомнатную квартиру своему родственнику, но руководство дома престарелых пыталось решить иначе.

В ходе проверки прокуратуры жилое помещение освобождено. Руководителю дома-интерната объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU