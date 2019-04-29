В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами
Он хотел заработать
-Фото: ЯСИА
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На посту ДПС на федеральной автомобильной дороге А360 «Лена», был остановлен автомобиль за рулем которого сидел 58-летний житель Хабаровска
При проверке документов стало ясно, что водительское удостоверение поддельное. Как выяснилось, мужчина был лишён права управления транспортным средством, но ему предложили подзаработать перевозкой груза из Хабаровска в Якутск и нарушитель для осуществления плана поспешил купить поддельные водительские права за 20 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU