В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-29T04:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На посту ДПС на федеральной автомобильной дороге А360 «Лена», был остановлен автомобиль за рулем которого сидел 58-летний житель Хабаровска

При проверке документов стало ясно, что водительское удостоверение поддельное. Как выяснилось, мужчина был лишён права управления транспортным средством, но ему предложили подзаработать перевозкой груза из Хабаровска в Якутск и нарушитель для осуществления плана поспешил купить поддельные водительские права за 20 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU