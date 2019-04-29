300 якутских ветеранов приняли участие в Спартакиаде
Участники представили 8 управ и 5 пригородов
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Сегодня пройдет закрытие VIIСпартакиады ветеранов, посвященная 74-ой годовщине Победы. Участники соревновались по семи видам спорта: пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, шашки, бильярд, волейбол и легкоатлетическая эстафета.
29 апреля в спортивном комплексе «50 лет Победы» пройдут соревнования по волейболу и легкоатлетической эстафете, а в спортивном комплексе «Дохсун» - соревнования по настольному теннису. В этот же день состоится торжественное закрытие VII Спартакиады ветеранов Якутска и награждение победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU