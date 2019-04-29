2019-04-29T03:25:28+03:00
Спорт

300 якутских ветеранов приняли участие в Спартакиаде

Участники представили 8 управ и 5 пригородов
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Сегодня пройдет закрытие VIIСпартакиады ветеранов, посвященная 74-ой годовщине Победы. Участники соревновались по семи видам спорта: пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, шашки, бильярд, волейбол и легкоатлетическая эстафета.

29 апреля в спортивном комплексе «50 лет Победы» пройдут соревнования по волейболу и легкоатлетической эстафете, а в спортивном комплексе «Дохсун» - соревнования по настольному теннису. В этот же день состоится торжественное закрытие VII Спартакиады ветеранов Якутска и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии пойман 58-летний водитель с поддельными правами
Ожидается сильный ветер в Якутии
В Якутии пьяный водитель «намотал» авто на столб
Ученый из СВФУ стала самой молодой доктором наук
Глава Якутии подписал указы о награждении государственными наградами
«Перевертыш» на трассе «Колыма»: по вине пьяного водителя пожилая женщина сломала плечо
В Якутске пройдет фестиваль «доброго кино»
В Якутске продолжится благоустройство озера Сайсары
В Якутии стартовала республиканская деловая игра «МИНИСТР»
MyTona подарит художнику 2 млн рублей
Мэрия Якутска проведет бесплатные юридические консультации
Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%
Фотофакт: забита первая стая Жатайской судоверфи
С 1 мая ворота распахнет стадион «Туймаада»: горожане смогут бегать бесплатно
В Якутске грабитель дергал ручки дверей, чтобы узнать какая открыта
Александр Ким-Кимэн снова утвержден на должность председателя Конституционного суда Якутии
26 уголовных дел по незаконной вырубке леса заведено в Якутии
Ушли, но пообещали вернуться: вымогатели забрали 50 тысяч рублей у командированных в Якутию
В Якутии готовятся к паводку